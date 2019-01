Maltempo, il parking de la Ville di Aosta gratuito fino al 6 gennaio

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il parcheggio "de la Ville" di via I Maggio sarà fruibile gratuitamente fino a domenica 6 gennaio compresa. Lo hanno deciso l'Amministrazione comunale di Aosta e l'Aps, l'azienda che gestisce le aree di sosta a pagamento cittadine.

«Nella giornata odierna - spiega il Comune capoluogo - gli impianti di diverse località sciistiche sono stati chiusi a causa delle forti raffiche di vento in quota, con il conseguente afflusso in città da parte di numerosi turisti che stanno trascorrendo in Valle d’Aosta gli ultimi giorni di vacanza». Le stesse condizioni atmosferiche sono previste anche nei prossimi giorni.

I veicoli che accedono al parking dovranno comunque ritirare il biglietto e conservarlo fino al momento dell'uscita.

redazione