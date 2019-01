Operazione Geenna, Centoz: sempre stati chiari su fatti sospetti

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Le notizie degli arresti legati alla presenza della 'ndrangheta sono arrivate questa mattina anche nell'aula del Consiglio comunale di Aosta visto il coinvolgimento, tra gli altri, di Marco Sorbara, assessore comunale del capoluogo fino all'elezione in Consiglio regionale.

Il sindaco Fulvio Centoz è intervenuto per «respingere fin da subito qualsiasi tipo di illazione nei confronti di questa amministrazione che si è sempre comportata in maniera molto chiara e netta nei confronti di qualsiasi tipo di avvenimento quantomeno soltanto sospetto». Ancora Centoz: «Ricordo il bando anziani per il quale ci siamo battuti strenuamente per evitare che ci potesse essere anche soltanto il sospetto che qualche cosina non fosse fatto nella più totale trasparenza delle regole pubbliche».

«Sono ovviamente ben consapevole che l'operato della giustizia deve fare il suo corso - ha dichiarato ancora il sindaco -. Siamo tutti ovviamente garantisti, aspettiamo l'esito delle indagini e soprattutto dei processi che stabiliranno le reali colpe dei soggetti coinvolti».

C.R.