Aosta, Esercito moroso: non ha pagato bollette per 322 mila euro

AOSTA. Il Comando delle truppe alpine dell'Esercito non paga le bollette dell'acqua e così il Comune di Aosta ha avviato la procedura di recupero dei crediti.

Delio Donzel, assessore comunale all'Ambiente, ne ha parlato in consiglio comunale rispondendo ad un question time di Etienne Andrione (Lega). Ha spiegato che tra gli anni 2014 e 2017 risultano non pagate 55 fatture relative a contratti di fornitura della caserma Cesare Battisti, della Scuola militare alpina al Castello Cantore ed anche dell'ex caserma Testafochi. La morosità totale è di 321.729 Euro.

«Il Comune ha avviato delle azioni per il recupero dei crediti dall’inizio morosità» con una diffida ad adempiere inviata il 22 marzo scorso tramite un legale, ha riferito Donzel in aula. «Trascorsi 15 giorni senza avere riscontro sarà inviata una seconda diffida, poi ci si metterà in contatto con il comando».

C.R.