Aosta, il Comune si corregge: l'Esercito ha pagato le bollette dell'acqua

AOSTA. Scusate, ci siamo sbagliati: l'Esercito ha pagato le bollette dell'acqua e quindi non è moroso. La retromarcia arriva dal Comune di Aosta che corregge le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dalla giunta in consiglio comunale in risposta alle richieste di chiarimenti della minoranza.

A voler essere precisi, i problemi di pagamento ci sono stati. Il Comando Truppe Alpine risulta infatti avere saldato i debiti - riferiti agli anni dal 2014 al 2017 secondo quanto riferito in consiglio - nelle scorse settimane pagando 356 mila euro circa. "I tre distinti bonifici da parte del Comando Truppe Alpine a quietanza di bollette del servizio idrico sono pervenuti all’Ufficio Ragioneria in data 26 febbraio (due) e 4 marzo 2019", fa sapere infatti il Comune capoluogo.

"I pagamenti non erano ancora stati caricati sul programma di gestione" delle bollette del servizio idrico integrato "a causa del numero estremamente elevato di bonifici pervenuti", spiega ancora l'Amministrazione comunale, ed ecco perché in aula è stato riferito che l'Esercito risultava ancora moroso. "Ne è conseguito - precisa infatti il Comune - un ritardo nel caricamento manuale dei singoli riscontri, per i quali la situazione era aggiornata al 22 febbraio 2019, anche a causa delle notevoli imprecisioni e incompletezze nelle descrizioni dei versamenti cumulativi riscontrate nonché degli importi totali riversati dalle diverse utenze morose".

redazione