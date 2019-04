Aosta, sopralluogo di Regione e Rfi per la riqualificazione della stazione ferroviaria

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Compie un piccolo passo in avanti il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Aosta. Giovedì scorso in piazza Manzetti c'è stato un sopralluogo da parte dell'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy, dei dirigenti di Rfi e del sindaco Fulvio Centoz per fare il punto della situazione.

Bisogna dire che sulla carta, per ora, c'è ben poco. Nell'incontro di giovedì società e istituzioni regionale e comunale "concordato di elaborare una strategia per la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi e delle aree delle stazioni, nell'ottica di una valorizzazione delle stesse, anche con specifiche azioni rivolte a promuovere l'uso della bicicletta", come si legge in una nota diffusa dall'Amministrazione regionale.

Prima di procedere con la fase della progettazione Rfi e Regione dovranno stipulare una convenzione che definisca tutti gli aspetti operativi e di gestione dell'intervento di riqualificazione che dovrà necessariamente tenere conto della viabilità cittadina che ruota attorno alla piazza.

C.R.