Il Comune di Aosta istituisce il suo Osservatorio per la legalità

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Con il via libera del Consiglio comunale, Aosta istituisce il suo Osservatorio per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata. Si tratta di un organismo permanente, quindi senza limite temporale di azione, che nasce da una mozione risalente al novembre 2017.

La composizione dell'Osservatorio è definita con una deliberazione che prevede la presenza di rappresentanti di varie categorie a partire delle forze dell'ordine con i comandanti della guardia di finanza e della polizia locale Piergiuseppe Cananzi e Fabio Fiore e del commissario capo della questura Eleonora Cognini. Ne fanno parte inoltre il segretario generale del Comune Annamaria Tambini, che è anche responsabile anticorruzione e trasparenza; l'assessore Carlo Marzi ed i consiglieri Cristina Galassi ed Antonio Crea per la maggioranza e Gianpaolo Fedi per la minoranza; la dottoressa Daniela Taranelo per conto dell'Azienda Usl; Jessica Giovinazzo per l'associazione Libera Valle d'Aosta e, per quanto riguarda i sindacati, Vilma Gaillard per Cgil, Jean Dondynaz per Cisl e Mauro Crétier per Savt. L'Osservatorio è presieduto da Sara Favre, presidente del Consiglio comunale aostano.

"È possibile che nelle prossime settimane la composizione dell'Osservatorio venga allargata ad appartenenti di quelle Forze dell'Ordine che non hanno ancora designato il proprio rappresentante", sottolinea in una nota l'ufficio stampa comunale.

E.G.