Aosta al 13° posto nella classifica delle città più care

AOSTA. L'Istat ha diffuso oggi i dati relativi all'inflazione nei capoluoghi di provincia e nelle città italiane più grandi. Sulla base di questi, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato una classifica delle città più care.

Il rincaro annuo per la "famiglia tipo" è calcolato per Aosta in 308 Euro con l'inflazione annua di aprile a +1,2%: dati che collocano il capoluogo valdostano al tredicesimo posto nella classifica nazionale.

Le città più care sono Bolzano (inflazione a +1,8% che si traduce in 598 Euro di rincaro annuo), Brescia (440 Euro) e Verona al terzo posto (421 Euro). Gli aumenti minori sono invece a Perugia (67 Euro), Reggio Calabria (94 Euro) e Cagliari (118).

Guardando invece alle regioni, la Valle d'Aosta è quinta (317 Euro).

Clara Rossi