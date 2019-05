Aosta, per Casa Deffeyes il Comune punta ancora sul turismo lento

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il futuro della ex Casa Deffeyes di Aosta potrebbe essere legato al turismo "lento". Il Comune di Aosta che ne è il proprietario ha infatti aderito ad un progetto dell'Agenzia del Demanio per cogliere un'occasione di valorizzazione dello storico edificio.

Parliamo del progetto "Cammini e Percorsi" grazie al quale gli enti locali possono segnalare immobili di proprietà cui dare nuova vita. Unico requisito: che possano servire allo sviluppo dello slow travel e della mobilità dolce e che quindi si trovino nei pressi di circuiti ciclopedonali o itinerari di interesse storico-religioso come la Via Francigena nel caso dell'edificio aostano.

L'obbiettivo del Comune è recuperare Casa Deffeyes mantenendone la proprietà. Il recupero sarà quindi affidato tramite una procedura ad evidenzia pubblica a investitori privati o imprese, cooperative o associazioni che poi si occuperanno di gestire l'attività individuata nel progetto di valorizzazione.

L'ente ha già deciso di far partire l'iter del bando di gara, quest'ultima basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, e ha anche stabilito che il progetto sarà valutato più per la componente qualitativa (ipotesi di recupero, opportunità turistica e sostenibilità ambientale) che non per l'aspetto quantitativo (canone, durata).

Già negli anni scorsi l'Amministrazione comunale aveva aderito a "Cammini e Percorsi" per Casa Deffeyes. In precedenza c'erano stati anche dei tentativi infruttuosi di vendita.

Elena Giovinazzo