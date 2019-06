Aperte le iscrizioni ai Centri ludico-sportivi del Comune di Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sono aperte le iscrizioni ai Centri ludico-sportivi per ragazze e ragazzi proposti dal Comune di Aosta tra il 1° luglio ed il 30 agosto.

Le famiglie possono decidere se iscrivere i propri figli di età compresa tra i 3 ed i 12 anni ai centri con frequenza giornaliera (dal mattino al pomeriggio) oppure con frequenza solo mattutina. Al costo di iscrizione di 145 euro per i giornalieri e 57 per quelli mattutini possono essere applicate agevolazioni per le famiglie numerose e rimborsi parziali calcolati sulla base dell'indicatore Isee.

Le iscrizioni vanno presentate alla cooperativa sociale Leone Rosso di Aosta, che gestisce il servizo. Le richieste di rimborso invece possono essere presentate dall'8 luglio al 25 ottobre allo sportello amicoinComune.

