Aosta, ritrovata dopo 43 anni una statua rubata nella chiesa di Signayes

AOSTA. I carabinieri del Nucleo Patrimonio culturale di Udine hanno individuato e recuperato una statua di Santa Barbara rubata più di 40 anni fa dalla chiesa di Signayes.

Si tratta di un'opera in legno realizzata nel XVII secolo dalla scuola di intagliatori valdostani e custodita nella sacrestia per essere esposta solamente in occasione della ricorrenza della Santa Patrona protrettrice dei vigili del fuoco. Nella notte tra il 6 ed il 7 aprile del 1976 i ladri la portarono via insieme ad altri oggetti custoditi nella chiesa di Aosta.

La statua è stata ritrovata durante un'attività di ricerca on line di materiale sacro rubato e messo in vendita da un antiquario trentino. Sarà restituita al parroco don Nicola Corigliani domenica prossima al termine della Santa Messa.

C.R.