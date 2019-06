Aosta, il parking de la Ville premiato dalla European Parking Association

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il parcheggio pluripiano "de la Ville" di Aosta ottiene un riconoscimento per gli standard strutturali, impiantistici e gestionali che lo contraddistinguono. Si tratta dell'EPA Standard Award, una certificazione di qualità attribuita dalla European Parking Association.

La struttura di via 1° Maggio è l’unica del genere ad aver ottenuto tale riconoscimento in Italia nel corso del 2018, sottolinea l'amministrazione comunale del capoluogo.

«Per l’Amministrazione comunale - commenta l’assessore alla Mobilità, Andrea Edoardo Paron - il riconoscimento ottenuto costituisce un motivo di orgoglio che condividiamo con la società Aps che gestisce la struttura e la Regione che l’ha realizzata. La soddisfazione per il premio non ci deve, però, far dimenticare che è necessario incrementare l’utilizzo del parcheggio sia promuovendo politiche della sosta più incisive sia attraverso un ragionamento di più lungo respiro sul futuro dell’area F8 che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti gli attori interessati, siano essi pubblici o privati».

Il "de la Ville" conta 540 posti su tre livelli. È gestito dall'Aps ed è entrato in funzione in occasione della Fiera di Sant'Orso del 2018.

E.G.