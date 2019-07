Aosta, individuati i gestori della Cittadella dei Giovani

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Comune di Aosta ha individuato il gestore della Cittadella dei giovani per i prossimi due anni. Il servizio è stato affidato con gara ad un raggruppamento temporaneo d'impresa formato dalla società cooperativa sociale Trait d’Union (mandatario), dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e dalla società cooperativa Teatro Instabile di Aosta.

«Indipendentemente da chi si è aggiudicato la gara - commenta la vice sindaco Antonella Marcoz -, siamo soddisfatti per aver rispettato i tempi del procedimento che avevamo ipotizzato. A questo punto confidiamo che la struttura, una volta espletate le ultime incombenze amministrative da parte della Cuc, possa riaprire al più presto, in modo da garantire la continuità di un servizio essenziale per la città e i suoi giovani».

