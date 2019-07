Aosta, concessione prorogata per mantenere aperto l'impianto del calcio a 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Comune di Aosta pubblicherà un avviso per individuare soggetti interessati ad acquisire la struttura di calcio a 5 situata in località Montfleury, uno dei beni di proprietà dell'ente inserito da un paio di anni nel Piano delle alienazioni comunali.

L'impianto del calcetto attualmente è gestito dalla società Aosta Calcio 511 che però a fine mese arriverà alla fine del periodo di concessione. Per evitare la chiusura della struttura, l'unica per il calcio a 5 della città, il Comune ha deciso di prolungare la concessione alla stessa società di dodici mesi, quindi fino al 30 luglio 2020, per coprire anche la stagione sportiva 2019/2020.

Nel frattempo l'Amministrazione comunale sonderà l'eventuale interesse per l'acquisizione del complesso sportivo pubblicando un apposito avviso. Se nessuno si farà avanti, l'impianto sarà dato in gestione all'Ufficio Sport che dovrà occuparsi degli adempimenti necessari per individuare la futura gestione dopo il 30 luglio 2020.

C.R.