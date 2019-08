Aosta, lavori in viale Conte Crotti e corso Saint-Martin

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Comune di Aosta ha programmato degli interventi di rifacimento della segnaletica stradale nei tratti di viale Conte Crotti e corso Saint-Martin-de-Corléans interessati dai cantieri del teleriscaldamento.

Per consentire agli addetti di eseguire i lavori sono state disposte alcune modifiche alla circolazione in vigore il 29 ed il 30 agosto dalle ore 7 alle ore 18 con restringimenti della sede stradale, limite di velocità a 30 km/h, sensi unici alternati regolati a vista o da movieri e divieti di sosta con rimozione forzata ai lati delle strade.

I tratti interessati sono, per quanto riguarda viale Conte Crotti, quello fra via Bréan e corso Saint-Martin-de-Corléans e, per quanto riguarda quest'ultimo, il tratto fra le rotatorie con via Monte Grivola e viale Europa.

redazione