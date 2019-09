Aosta, via libera del Comune alla liquidazione del Bonus sociale idrico

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Comune di Aosta si appresta a liquidare la prima tranche delle richieste di contributo che dal luglio 2018 sono piovute, è proprio il caso di dirlo, per il bonus sociale idrico rivolto agli utenti con redditi bassi.

In risposta all'agevolazione, disposta con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri nel 2016, agli uffici comunali del Servizio Acquedotto sono giunte tantissime domande. Attualmente è in corso l'istruttoria per un oltre un migliaio di istanze e oggi la Giunta comunale ha preso atto della necessità di procedere con la liquidazione cominciando dalle prime 400 già valutate e depositate da famiglie in condizioni accertate di disagio economico e sociale. La spesa prevista è di 10.000 Euro.

C.R.