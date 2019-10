Aosta, approvata una proposta di riqualificazione del mercato coperto Pubblicato: Venerdì, 11 Ottobre 2019 09:00

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Giunta comunale di Aosta ha approvato uno studio di fattibilità per la sistemazione del mercato coperto di Aosta. Si tratta di una proposta presentata dalla Atelier(s) Alfonso Femia suddiviso in tre fasi.

Per ora il Comune ha deciso di approvare soltanto la fase 1, incentrata sull'edificio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. L'intervento punterà al recupero ed alla valorizzazione degli spazi del tormentato mercato coperto partendo dalla sistemazione degli impianti fino alla riqualificazione degli spazi per la vendita e la somministrazione.

Per quanto riguarda le fasi 2 e 3 dello stesso studio, una ipotizza la riconversione dell'intera piazza e l'altra propone la riqualificazione di un'area ancora più ampia che abbraccia le mura romane e la zona degli impianti sportivi. Per queste due proposte la Giunta ha deciso di rinviare "a successivi approfondimenti progettuali, da valutarsi in relazione con gli studi regionali in corso nella zona est delle mura romane e delle scelte dell'Amministrazione relativamente alla riqualificazione dell'area Puchoz".

E.G.