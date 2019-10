Aosta, respinto dal Tar il ricorso sulla Cittadella dei Giovani Pubblicato: Venerdì, 11 Ottobre 2019 15:02

AOSTA. Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa Leone Rosso sulla gara da 2,7 milioni di Euro per la gestione della Cittadella dei Giovani di Aosta.

"Il ricorso è infondato nel merito", si legge nella sentenza pubblicata oggi con cui i giudici confermano il corretto agire del Comune di Aosta nell'escludere la Leone Rosso dalla procedura di affidamento per aver violato il disciplinare di gara.

L'offerta della cooperativa conteneva alcuni dettagli di carattere economico all'interno dell'offerta tecnica, in contrasto con le disposizioni della procedura. I giudici in particolare segnalano la presenza di "un dettagliato prospetto di tutte le tariffe da praticare e di tutti i corrispettivi da richiedere, non solo per le attività di cui al Capitolato, ma anche per i beni offerti in vendita o in somministrazione nella caffetteria, violando di fatto il dettato della norma".

Il Tar ha anche respinto la censura sulla disparità di trattamento con la società vincitrice che, a detta della Leone Rosso, aveva compiuto lo stesso errore. Secondo i giudici amministrativa al contrario i dettagli indicati dalla vincitrice erano "idoneamente inseriti nel progetto di piano tariffario così come disposto dalla documentazione di gara" e "non comportano un'anticipazione di elementi tipici dell'offerta economica tale da ingenerare" il "vulnus nel divieto di commistione".

Chiuso il capitolo del ricorso, il Comune di Aosta si prepara ora a formalizzare l'affidamento della gestione della struttura al raggruppamento temporaneo di impresa formato dal consorzio Trait d'Union, dalla Fondazione Maria Ida Viglino e dalla coop. Teatro Instabile di Aosta. L'obiettivo, spiegano gli uffici di piazza Chanoux, è "garantire l'apertura e la ripresa dell'attività al servizio della popolazione nel più breve tempo possibile".

Elena Giovinazzo