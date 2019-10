Aosta, modifiche alla circolazione attorno all'area megalitica Pubblicato: Martedì, 15 Ottobre 2019 08:56

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Scattano oggi ad Aosta alcune modifiche alla circolazione nella zona dell'area megalitica per interventi contro le infiltrazioni all'interno del sito archeologico.

Per circa un mese in corso Saint-Martin-de-Corléans, via Parigi e via Mus sarà attivo un senso unico alternato regolato con segnaletica stradale e con personale del cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade. È anche previsto il limite massimo di velocità di 20 km/h.

La modifica alla circolazione sarà attiva dalle ore 7 alle ore 20.30 fino al prossimo 20 novembre.

redazione