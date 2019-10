Aosta, la Cittadella dei Giovani riaprirà il 5 novembre Pubblicato: Mercoledì, 23 Ottobre 2019 16:22

AOSTA. Martedì 5 novembre la Cittadella dei Giovani riaprirà al pubblico. A darne conferma è il Comune di Aosta tramite una nota.

La struttura di via Garibaldi era al centro di un ricorso che si è concluso nei giorni scorsi con la pronuncia del Tar della Valle d'Aosta favorevole dell'affidamento fino all'ottobre 2021 al raggruppamento temporaneo d'impresa formato da Trait d'Union, Fondazione Maria Ida Viglino e Teatro Instabile di Aosta. Ora l'iter di aggiudicazione è completato con la pubblicazione della determinazione dirigenziale che prende atto della procedura di gara.

La vice sindaco Antonella Marcoz esprime "soddisfazione essere giunti alla riapertura di un servizio fondamentale non solo per i ragazzi ma per l’intera cittadinanza e che svolge un ruolo importante per tutta la comunità valdostana. Siamo sicuri - prosegue Marcoz - che la nuova gestione saprà ripartire senza indugi con attività di grande rilievo, dando continuità all'eccellente lavoro svolto da quella precedente".

La Cittadella è finanziata dal Comune di Aosta per 200.000 euro l'anno, dalla Regione per 275.000 euro e dal Cpel/Celva per 25.000 Euro.

