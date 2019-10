Città verdi, Aosta rimane sotto la sufficienza Pubblicato: Lunedì, 28 Ottobre 2019 09:27

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Nel rapporto appena pubblicato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore sulle città italiane più "verdi", Aosta non raggiunge la sufficienza. Il capoluogo valdostano ottiene 55,8 punti su 100 nonostante alcuni comportamenti virtuosi.

Nella classifica presente all'interno di Ecosistema Urbano 2019, annuale indagine realizzata da Legambiente e Ambiente Italia, Aosta si colloca al 43° posto, ben nove in meno rispetto allo scorso anno. La perdita di così tante posizioni però è legata non tanto al peggioramento della situazione della città (che lo scorso anno aveva totalizzato 58,5 punti) quanto al salto in avanti compiuto da altri capoluoghi.

Tornando alla classifica 2019, Aosta è ai primi posti per gli indicatori che riguardano la capacità di depurazione delle acque (1° posto), le Pm10 (5°), il numero di incidenti stradali (7°) e la produzione di rifiuti urbani pro capite (26°). Tra i punti dolenti invece l'uso del suolo (98° posto), le isole pedonali (88°), il trasporto pubblico (91° piazzamento per passeggeri e 93° per offerta) ed i consumi idrici domestici (100°).

Le 20 città più virtuose superano tutte 63,7 punti e l'ultima è Cuneo (capoluogo che lo scorso anno occupava la 43esima posizione). Trento, Mantova e Bolzano compongono il podio con, rispettivamente, 81,2 punti, 80,6 punti e 76,4 punti punti.

Elena Giovinazzo