Guida per le strade di Aosta urtando pali e veicoli: 38enne denunciato Pubblicato: Mercoledì, 13 Novembre 2019 16:18

AOSTA. Provoca diversi incidenti scontrandosi contro pali e veicoli lungo la strada e, una volta fermato dalla polizia locale, rifiuta di sottoporsi all'alcol test. L'automobilista, un uomo residente ad Aosta, è stato denunciato.

L'episodio è avvenuto ad Aosta martedì sera. L'uomo, P.E. di 38 anni, ha causato danni in via Garibaldi, vicino all'ex pesa pubblica, e ha guidato fino in regione Borgnalle passando per via Caduti del Lavoro e via Valli Valdostane urtando pali della segnaletica stradale, muretti ai lati delle strade ed alcuni veicoli in sosta o ferme agli incroci. Nessuno è rimasto ferito.

La polizia locale ha provveduto a sequestrargli il veicolo e a sospendergli la patente. Avendo rifiutato di sottoporsi al controllo sul tasso alcolemico nel sangue nei suoi confronti è scattata la denuncia.

