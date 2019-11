Aosta, affidata fino al 2020 la gestione del cinema teatro Giacosa Pubblicato: Venerdì, 15 Novembre 2019 09:18

AOSTA. Il cinema teatro Giacosa rimarrà aperto al pubblico almeno per la stagione 2019/2020. Il Comune di Aosta ha autorizzato una concessione "speciale" alla società Dreamlight valida fino al 30 giugno 2020 che risolve temporaneamente il problema venutosi a creare con la revoca dell'affidamento avvenuto a marzo.

La situazione del Giacosa ricalca per alcuni aspetti quella della Cittadella dei Giovani, in particolare per la difficoltà del Comune a trovare soggetti che intendono occuparsene. Il settore cinema inoltre è in grande crisi e non invoglia le imprese ad investire. Per di più la gara per l'affidamento della gestione del Giacosa e dell'annesso Bar du Théâtre è finita male: i controlli hanno svelato irregolarità per due delle tre ditte che componevano l'Associazione temporanea di imprese che si era aggiudicata la gara.

La soluzione individuata dal Comune è quindi l'affidamento fino a giugno 2020 ad un gestore privato, la Dreamlight appunto, che può contare sulla compartecipazione delle spese di funzionamento. Nei prossimi mesi l'Amministrazione comunale dovrà comunque prendere delle decisioni e stabilire quale sarà il futuro del cinema teatro.

