Aosta, ultimi giorni per rinnovare i permessi Ztl Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 15:58

AOSTA. I possessori dei contrassegni Ztl rilasciati dal Comune di Aosta hanno ancora qualche giorno di tempo per procedere con il rinnovo per il 2020 e oer versare la relativa tariffa.

Il prossimo 30 novembre scade il termine per recarsi negli sportelli Aps Ztl situati sotto il municipio e rinnovare il permesso. Superato questo termine l'utente sarà considerato rinunciatario e l'autorizzazione sarà automaticamente invalidata. Sarà poi necessario presentare una nuova istanza in marca da bollo per poter ottenere una nuova autorizzazione valida per l'accesso alle Ztl della città. È prevista la possibilità di delegare l'incombenza presentando un apposito "modulo delega" scaricabile dal sito dello sportello amicoinComune.

