Aosta, Paron si dimette da assessore Pubblicato: Venerdì, 29 Novembre 2019 16:22

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Andrea Paron lascia l'incarico di assessore all'istruzione, mobilità e decoro urbano all'interno della giunta comunale di Aosta. L'esponente dell'Union Valdôtaine ha rassegnato le dimissioni deciso ad uscire dall'esecutivo del sindaco Centoz.

"L'evidente e sempre più marcato spostamento a sinistra della coalizione di governo, nonché la crescente aridità dell'azione politica della Giunta comunale, non mi consentono di proseguire ulteriormente questa esperienza amministrativa", afferma Paron. "Indipendentemente dalla vicenda processuale che mi vede coinvolto, in cui sono accusato di fatti che non ho commesso, come confido sarà acclarato all'esito del processo che affronto con serenità e piena fiducia nella giustizia, oggi ben altri problemi rispetto alla mia modesta posizione andrebbero affrontati in un vertice di maggioranza", aggiunge.

Il commento di Centoz

"L'Assessore Paron ha appena rassegnato le dimissioni dalla giunta. Vogliamo ringraziarlo per il lavoro di questi anni e apprezziamo la scelta delle dimissioni", il commento del sindaco Centoz affidato ad un post su Facebook.

Riguardo alla vicenda processuale che vede coinvolto l'unionista, Centoz aggiunge: "Siamo certi che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti e confermiamo la nostra piena fiducia nel lavoro della magistratura".





redazione