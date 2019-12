Aosta, Centoz candidato alle elezioni 2020 Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 16:18

AOSTA. Il sindaco di Aosta Fulvio Centoz annuncia la sua candidatura alle elezioni comunali che il capoluogo valdostano affronterà nel 2020.

In un post su Facebook in cui paragona l'esperienza alla guida del Comune capoluogo alla scalata di una montagna, Centoz scrive: "Dopo una lunga riflessione, per la #responsabilità che sento nei confronti della nostra comunità, mi sento di dire che la scalata non può finire qui. È dunque con umiltà e speranza che vengo a chiedervi di nuovo la fiducia come sindaco, per continuare assieme la nostra lotta paziente e coraggiosa". #AostaCoraggio l'hashtag scelto per l'occasione.

Nel messaggio sul social Centoz richiama alcuni "passaggi ardui". In particolare scrive: "quando mi sono opposto a chi ha provato a turbare con un disegno criminale la trasparenza e l'onestà della nostra laboriosa comunità, non l'ho fatto perché mi sento più onesto, più bravo o più spavaldo di altri, ma perché mi sento pienamente aostano e ho a cuore quanto voi questa città, in cui la cultura criminale e mafiosa non può e non deve avere dimora".

C.R.