Marcoz: ricandidatura Centoz alle elezioni 2020 è scelta personale

Pubblicato: Mercoledì, 04 Dicembre 2019 14:13

AOSTA. La decisione di Fulvio Centoz di candidarsi una seconda volta come sindaco della città di Aosta è "una scelta personale che riguarda soltanto lui e il suo partito". Lo afferma la vice sindaco Antonella Marcoz commentando l'annuncio fatto ieri su Facebook dal primo cittadino del capoluogo sul ripresentarsi alle elezioni del 2020.

L'esponente unionista aggiunge: "Non mi pare che per le elezioni del maggio prossimo l'UV abbia mai parlato di alleanze e di candidature. Ogni decisione in merito sarà presa a tempo debito".

Marcoz infine sottolinea: "Illazioni di qualsiasi natura sono solo frutto della fantasia di qualcuno".

