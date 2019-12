Positivo il primo bilancio del Marché Vert Noël Pubblicato: Lunedì, 16 Dicembre 2019 08:49

AOSTA. È positivo il primissimo bilancio del Marché Vert Noël di Aosta, almeno in termini di visitatori. Secondo i numeri resi noti dal Comune, nella prima settimana di apertura del mercatino natalizio sono stati registrati 34.353 ingressi unici con un aumento nel periodo dal 27 novembre all'8 dicembre del 25 per cento (circa 6.000 visitatori in più).

Nella giornata dell'8 dicembre, quella con la maggior affluenza di pubblico, sono stati registrati 5.700 visitatori unici e nel fine settimana del 7 e 8 dicembre oltre 11.000.

Il rilevamento è stato affidato dall'Amministrazione comunale alla società TurismOK che ha monitorato i dispositivi dotati di connessione internet nell'area del mercatino natalizio.

Secondo la vicesindaco con delega al turismo Antonella Marcoz l'alta affluenza di visitatori è frutto di «un grande lavoro di squadra». Marcoz cita «le scelte operate dall'Amministrazione comunale» che «vanno nella giusta direzione, con ricadute positive sul commercio, la ristorazione, e la ricettività alberghiera di tutta la città. Infatti, quest’anno all'offerta del “Marché Vert Noël” e all'accoppiata albero hi-tech e pista di pattinaggio in piazza Chanoux, si è aggiunta quella di “Noël pour les Enfants”, dedicata ai bambini, in piazza Roncas, l’incremento delle luminarie in città e le centinaia di alberelli addobbati nel centro storico, nonché la spettacolare esposizione dei dinosauri nel parco dell’Area megalitica, con i grandi sauri installati in città a costituire motivo di attrazione».

