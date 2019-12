Aosta, 14 nuovi chilometri di piste ciclabili Pubblicato: Martedì, 17 Dicembre 2019 16:26

AOSTA. Il Comune di Aosta è pronto a investire 4 milioni di euro per triplicare i chilometri di piste ciclabili presenti in città. Il sindaco Fulvio Centoz lo annuncia su Facebook spiegando che "siamo finalmente arrivati alla definizione del Progetto preliminare sulle nuove piste ciclabili che andremo a costruire nella città. Un lavoro imponente che parte dalla passata consiliatura e terminerà nella prossima".

Il progetto - spiega Centoz - prevede 14 nuovi chilometri di piste ciclabili "che attraverseranno tutta la città connettendo i maggiori servizi e siti di interesse raggiungendo, nel raggio di 200 metri, praticamente tutto il territorio comunale della piana". I nuovi percorsi per le biciclette saranno "realizzati in perfetta sicurezza rispetto alla sede viaria" e andranno a sommarsi ai tracciati già esistenti "per un totale complessivo di 22,650 Km di piste ciclabile sul nostro territorio" ponendo Aosta "tra le prime città italiane come numero di ciclabili".

I fondi necessari, 4 milioni di euro appunto, provengono in parte dall'Unione Europea e dallo Stato.

"Un intervento che cambierà completamente il volto della città e la mobilità cittadina", annuncia ancora su Facebook il primo cittadino.

