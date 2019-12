Aosta, Arco d'Augusto chiuso al traffico per il Capodanno in piazza Pubblicato: Lunedì, 23 Dicembre 2019 14:25

AOSTA. In occasione della manifestazione di Capodanno in piazza Arco d'Augusto la viabilità nella zona subirà alcune modifiche per questioni di sicurezza.

Un'ordinanza appena pubblicata dall'Amministrazione comunale prevede la chiusura al transito dell'area dell'Arco d'Augusto e di conseguenza lo stop al traffico lungo le strade che portano alla piazza incluso il ponte di pietra ed il tratto Nord di via Garibaldi. Inoltre nel tratto di via F. Chabod tra la rotatoria del ponte nuovo e l'area dell'Arco sarà ricavato, sul lato ovest, un percorso pedonale che fungerà da marciapiede provvisorio.

Chi risiede o lavora nelle Ztl che rientrano nella zona dei divieti di transito potrà accedere dal varco di via Sant'Orso (le telecamere saranno temporaneamente spente).

Buona parte dei divieti scatteranno alle ore 10 del 31 dicembre e rimarranno in vigore fino alle ore 9 del 2 gennaio 2020. Fa eccezione il divieto di sosta nel parcheggio davanti alle scuole per consentire di montare e smontare il palco su cui si esibiranno gli artisti (dalle ore 8 del 29 dicembre alle ore 18 del 2 gennaio) e la chiusura obbligata dei dehors di piazza Arco d'Augusto e di via Garibaldi (dalle ore 11 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio).

