Aosta, rubato il presepe della chiesa di Saint-Martin

AOSTA. Il presepe della chiesa di Sant-Martin-de-Corléans di Aosta è stato rubato. Il fatto risale alla vigilia di Natale.

Gli sconosciuti hanno portato via le statuette «piccole, ma di valore», spiega il vice parroco Don Ferdinand Nindorera. «La chiesa - dice - è aperta tutta la giornata, tranne la sacrestia, per permettere a chi vuole pregare di fare questo colloquio con Dio. Fino a quel momento non si erano verificati furti».

I ladri sarebbero entrati in azione nel pomeriggio, tra le 16 e le 17, portandosi via la ricostruzione allestita all'interno della chiesa. E' già stata presentata denuncia.

Il danno è di circa 700 Euro. Tra i fedeli è iniziata una raccolta fondi per sostituire le statuine rubate con statuine nuove.

