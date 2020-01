Aosta 2030, indagine on line per progettare la città del futuro Pubblicato: Giovedì, 09 Gennaio 2020 15:17

AOSTA. Si intitola "Sei domande sulla mia città" la consultazione on line attivata per Aosta nell'ambito delle iniziative di elaborazione del "piano strategico Aosta 2030".

"L'indagine", spiega l'Amministrazione comunale del capoluogo, è rivolta "a tutti coloro che intendono partecipare ad un momento di co-progettazione dell'identità di Aosta, e che avranno la possibilità di esprimere la propria opinione sui punti di forza e di debolezza della città, ma anche sulle opportunità di crescita e i possibili ostacoli".

Le domande poste dal questionario riguardano le eccellenze del capoluogo e ciò che invece manca alla città, oltre che quali opportunità possono essere colte per far crescere Aosta e quali ostacoli bisogna fronteggiare. E poi ancora, qual è l'elemento caratteristico della città, una immagine che può essere utilizzata per promuoverla, e infine la possibilità di descrivere l'Aosta del futuro.

I risultati dell'indagine (clicca qui per accedervi) saranno resi pubblici e presentati in un incontro alla Cittadella dei Giovani il prossimo 13 febbraio.

