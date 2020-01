Fiera di Sant'Orso, nuove modalità per partecipare al Premio Balan Pubblicato: Venerdì, 10 Gennaio 2020 09:28

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Da questa edizione della Fiera di Sant'Orso le modalità di partecipazione al Premio Città di Aosta - Franco Balan sono cambiate. Come deciso dal Consiglio comunale cittadino infatti il concorso, nato nel 2015 per omaggiare il pittore e grafico valdostano, sarà automaticamente aperto a tutti gli espositori della Foire del settore tradizionale ed equiparato (quindi rame, ceramica, vetro, oro e argento).

Il vincitore del premio individuato dalla giuria dovrà essersi distinto nel realizzare opere caratterizzate, oltreché dalla tradizione, dalla ricerca e dall'innovazione, che sono due tratti distintivi del lavoro Balan.

L'artigiano premiato in questa sesta edizione riceverà un'opera artistica scelta dalla famiglia di Balan e dall'Amministrazione comunale e potrà utilizzare per un mese uno spazio espositivo comunale per esporre le proprie creazioni.

E.G.