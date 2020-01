Aosta, in Consiglio comunale si parla di nuovo dell'area camper Pubblicato: Venerdì, 17 Gennaio 2020 15:33

AOSTA. Fornire alla prossima amministrazione comunale di Aosta delle linee di indirizzo per l'apertura di un'area camper in città: questo l'obiettivo di un ordine del giorno che sarà discusso dal prossimo Consiglio comunale del 22 e 23 gennaio.

La questione dell'area camper nel capoluogo è un tema che negli anni è stato ripreso più volte e ancora oggi la soluzione sembra essere lontana. Recentemente tuttavia, ad inizio anno, la seconda commissione ha esaminato alcune aree che potrebbero essere destinate a questa funzione. Ora però la consiliatura sta per giungere a conclusione e quindi ogni decisione sarà presa dall'amministrazione che verrà.

Le linee di indirizzo proposte nell'ordine del giorno sono cinque a cominciare dalla vicinanza al centro storico, per poter "raggiungere comodamente a piedi in pochi minuti i principali luoghi di attrazione turistica e le attività commerciali", ed ai percorsi ciclistici della rete Aosta in bicicletta. L'area non dovrà occupare zone verdi esistenti e dovrà essere dotata di "un comodo sistema di pagamento dei servizi essenziali" con videosorveglianza e senza custode. Infine le dimensioni: 2.000 metri quadri circa "per non essere visivamente troppo impattante" e "predisponendo comunque altre aree nella città idonee al parcheggio camper da usare per le occasioni di afflusso eccezionale in occasione dei grandi eventi o delle festività".

"Aosta - si legge nell'ordine del giorno - è ancora sprovvista di un'area camper degna della sua posizione di città turistica e di passaggio" e il turismo itinerante potrebbe diventare "una risorsa economicamente rilevante per la città". Risolvere la questione è quindi divenuto "urgente".

Clara Rossi