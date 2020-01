Aosta, il Comune mette all'asta l'impianto del calcio a cinque Pubblicato: Martedì, 21 Gennaio 2020 10:35

AOSTA. Il Comune di Aosta ha pubblicato una procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'impianto di calcio a cinque di via Piccolo San Bernardo e un avviso di project financing per i campi da tennis di via Mazzini.

Per quanto riguarda il campetto di calcio a 5 la base d'asta è stabilita in 247.550 Euro con offerte in rialzo. La documentazione deve essere presentata entro le ore 12 del prossimo 16 marzo al Servizio Patrimonio del Comune.

Sui campi da tennis di via Mazzini l'Amministrazione conferma la volontà di puntare su un progetto di riqualificazione con il coinvolgimento di privati. L'avviso è pubblicato sull'Albo pretorio on line e scade alle ore 12 del prossimo 17 marzo.

