Aosta, modifiche alla viabilità in occasione della Fiera di Sant'Orso





Il 30 e 31 gennaio sospeso il servizio raccolta rifiuti

AOSTA. Il conto alla rovescia per la 1020a edizione della Fiera di Sant'Orso di Aosta sta per giungere al termine. In occasione dei due giorni di manifestazione la circolazione in città subirà come sempre alcune modifiche per permettere lo svolgimento del grande evento in tutta sicurezza.

Tutti i cambiamenti alla circolazione sono contenuti nell'ordinanza n. 29 che introduce numerosi divieti di transito e ancora più numerosi divieti di sosta in diverse strade e piazze prossime all'area della Foire. L'ordinanza prevede anche che, in caso di traffico eccessivo, potrebbe anche essere chiuso ai veicoli l'accesso alla zona dell'Arco d'Augusto e lungo le vie Clavalité, Caduti del Lavoro, Carrel, Carducci, viale Partigiani (lato sud) e piazza Manzetti, fatta eccezione per i mezzi del trasporto pubblico.

Il 30 e 31 gennaio inoltre gli utenti domestici e non del servizio raccolta rifiuti dovranno ricordarsi di evitare i conferimenti nei PTR dalle ore 7 alle ore 19 e di non esporre i rifiuti perché la raccolta sarà sospesa. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla società Quendoz (numero verde 800 7797) o in Comune.

C.R.