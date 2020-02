Aosta, corso gratuito di musica con la banda municipale



Le lezioni cominceranno il 17 febbraio

AOSTA. Il Comune di Aosta organizza un corso gratuito di musica con la banda municipale in collaborazione con la co-progettazione Anziani Attivi, all'associazione quartiere Cogne ed al Team Dora. L'iniziativa è rivolta ai cittadini dai 10 ai 45 anni di età; la prima lezione si svolgerà il 17 febbraio e l'ultima si terrà in chiusura dell'anno scolastico 2019/2020. Due le sedi individuate: il lunedì, dalle ore 17 alle 18.30, il corso si svolgerà nei locali di Anziani Attivi situati di fronte alla biblioteca del quartiere Dora ed il martedì, alla stessa ora, si svolgerà nel "Baretto" di via Vuillierminaz al quartiere Cogne. Per informazioni e iscrizioni è necessario telefonare entro il 13 febbraio al numero 0165 210.745, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30. redazione