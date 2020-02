Aosta, un cippo commemorativo per le vittime delle foibe



L'opera inaugurata nel Giorno del Ricordo

AOSTA. Nel Giorno del Ricordo istituita il 10 febbraio per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo di istriani, fiumani e dalmati, questa mattina ad Aosta si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un cippo commemorativo dedicato proprio ai Martiri delle Foibe. L'opera è installata nei giardini situati in corso XXVI Febbraio su decisione del consiglio comunale che lo scorso 23 gennaio ha approvato una mozione sull'argomento. Presenti alla cerimonia le autorità civili e militari.



redazione