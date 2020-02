Aosta, chiusura parziale di via Festaz il 14 febbraio



Stop al traffico all'altezza della sede Finaosta

AOSTA. Il 13 e 14 febbraio prossimi la circolazione in via Festaz, ad Aosta, sarà modificata all'altezza della sede di Finaosta per operazioni di pulizia delle vetrate dell'edificio. Il Comune di Aosta ha disposto la chiusura provvisoria del transito sulla corsia Nord della via dalle ore 8.30 alle ore 16 di venerdì 14 nel tratto compreso tra via Ribitel e avenue Conseil des Commis con contestuali senso unico di circolazione in direzione Est-Ovest e obbligo di svolta verso avenue Conseil des Commis per i veicoli provenienti da via Festaz. Inoltre in via Ribitel all'altezza della sede Finaosta sarà attivo, dalle 8.30 alle ore 16 di giovedì 13, un divieto di sosta con rimozione forzata. redazione