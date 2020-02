Aosta, la Giunta approva gli indirizzi per la gestione del Caffè Nazionale



Il Comune cercherà soggetti disposti a gestire e ristrutturare il locale di piazza Chanoux

AOSTA. La Giunta comunale di Aosta ha approvato oggi gli indirizzi per la pubblicazione dell'avviso di gestione e riqualificazione del Caffè Nazionale di piazza Chanoux, sotto i portici del municipio. Si tratta di un avviso esplorativo attraverso il quale l'Amministrazione comunale cercherà soggetti interessati alla concessione dell'immobile per un minimo di 15 e un massimo di 25 anni e soprattutto disposti a farsi carico dei necessari interventi di adeguamento degli impianti e dei locali della proprietà comunale in cambio di un "trattamento contrattuale adeguato" agli impegni presi. Il caffè è uno dei locali storici italiani, ha bisogno di interventi di manutenzione degli impianti e dispone di una sala gotica decangolare risalente al convento francescano della fine del XIV secolo che deve essere ristrutturata sotto l'attento occhio della Soprintendenza ai beni culturali. Il Comune vorrebbe anche dare la possibilità di sistemare la parete esterna della caratteristica sala gotica e l'area esterna del Caffè Nazionale che si affaccia su piazza San Francesco. Se la ricerca di gestori-ristrutturatori non darà risultati, il Comune si limiterà per il momento a cercare attività interessate ai soli lavori di messa a norma del bar. Clara Rossi