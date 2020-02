Aosta, il M5s chiede le dimissioni di Lancerotto e Paron



Entrambi gli ex assessori sono citati nell'inchiesta Geenna sulla 'ndrangheta

AOSTA. Il Movimento 5 stelle chiede le dimissioni dei consiglieri comunali di Aosta Valerio Lancerotto ed Andrea Edoardo Paron, entrambi ex assessori ed entrambi citati nell'inchiesta Geenna della Dda di Torino sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta. La richiesta è contenuta in una mozione iscritta all'ordine del giorno della prossima riunione del consiglio comunale del capoluogo. L'iniziativa in particolare invita il sindaco Fulvio Centoz a "richiedere le immediate dimissioni dei consiglieri Valerio Lancerottto e Andrea Edoardo Paron al fine di poter permettere ai medesimi di chiarire la loro posizione fuori dalle istituzioni, questo per rispetto a tutti i cittadini aostani". "Non ci stiamo - scrivono i consiglieri del M5s - nel vedere la totale indifferenza che caratterizza questi personaggi avallata dall'indifferenza del sindaco. Per una questione di Etica e rispetto verso i cittadini che ci hanno eletto è dovere del sindaco Centoz invitare i medesimi a chiarire le loro posizioni fuori dalle istituzioni e chiederne le dimissioni". C.R.