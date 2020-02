Aosta, un numero verde per i guasti all'illuminazione pubblica



Attivo 24 ore su 24 per segnalare i guasti AOSTA. Un numero verde per segnalare guasti dell'illuminazione pubblica nel capoluogo: lo ha attivato la società che si occupa del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di Aosta. Il numero verde 800 966 192 è "utilizzabile gratuitamente 24 ore su 24 da tutti i cittadini per comunicare all'impresa eventuali guasti degli impianti di pertinenza comunale", fa sapere in una nota l'amministrazione cittadina. Il numero è attivo "nell'ambito del nuovo servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, appaltato alla società Guyon Pellissier Osvaldo & C. srl di Sarre". redazione