Inflazione, ad Aosta prezzi al consumo in aumento dello 0,2 a gennaio 2020



Rispetto ad un anno fa registrato un calo dello 0,1 AOSTA. Nel mese di gennaio 2020 l'indice dei prezzi al consumo registra una variazione di +0,2 rispetto al mese di dicembre 2019 e di -0,1 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. I dati sono dell'Ufficio Statistica del Comune di Aosta. La variazione congiunturale più significativa riguarda la voce di spesa per ricreazione, spettacoli e cultura (-1,6) seguita da servizi ricettivi e di ristorazione (+1,4). I prodotti alimentari sono indicati in aumento (+0,5%) mentre non risultano variazioni per le divisioni abbigliamento, l'istruzione e la voce che raggruppa abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Proprio quest'ultima è indicata in calo (-4) guardando alla variazione tendenziale, riferita al gennaio 2019. In netto calo anche le comunicazioni (-6,3) mentre risultano in aumento l'indice dei prezzi per alimentari (+1,4), alcolici e tabacchi (+1,3) e i trasporti (+3). Infine nessuna variazione per le divisioni servizi sanitari e spese per la salute. C.R.