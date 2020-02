Aosta, pubblicato l'avviso di interesse per il Caffè Nazionale



Lo storico locale situato sotto i portici del municipio cerca un gestore AOSTA. È pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse con cui il Comune di Aosta invita imprese e società a farsi avanti per la gestione del Caffè Nazionale di piazza Chanoux. C'è tempo sino al 25 marzo 2020. Lo storico locale si trova sotto i portici del municipio e necessita di interventi di rinnovamento degli impianti e di valorizzazione dei locali e in particolare della caratteristica sala risalente al convento francescano della fine del 1300. L'Amministrazione comunale intende trovare soggetti interessati alla gestione tramite concessione di valorizzazione o, come seconda opzione, alla sola esecuzione dei lavori di messa a norma. La modulistica è reperibile on line sul sito del Comune. E.G.