Il frutto proibito del Comune di Aosta



Toto candidature per il sindaco del capoluogo valdostano

AOSTA. In questa concitata fase di ricerca del candidato sono tante le voci che si rincorrono su alleanze, defezioni e proposte alla carica di sindaco di Aosta. Uno dei principali rumors riguardano due forze che hanno condiviso molto del percorso politico degli ultimi tempi: Lega Valle d'Aosta e Vdalibra. In particolare le voci parlando di accordo con protagonista il consigliere regionale uscente Roberto Cognetta per la "conquista" del capoluogo. Il diretto interessato e l'esponente leghista Nicoletta Spelgatti per ora non confermano, non smentiscono e non commentano in puro stile "democristiano". Non si bruciano le candidature con dichiarazioni premature. Queste prime indiscrezioni, al di là dei personaggi coinvolti, dimostrano quanta difficoltà hanno le forze politiche a trovare nuovi volti per le imminenti competizioni elettorali. Sicuramente la candidatura Cognetta è una idea che potrebbe spiazzare gli altri potenziali competitor per la corsa alla poltrona del primo cittadino di Aosta. Marco Camilli