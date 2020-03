APS chiude i servizi al pubblico erogati allo sportello amicoinComune di Aosta



La decisione riguarda le pratiche per i permessi Ztl, il pagamento delle sanzioni e i contrassegni per disabili AOSTA. L'APS - Azienda Pubblici Servizi annuncia la chiusura a partire da oggi dei servizi forniti al pubblico allo sportello "amicoinComune" di Aosta. La decisione è chiaramente legata all'emergenza Coronavirus. Le pratiche relative ai permessi per le Ztl dovranno essere seguite via posta elettronica utilizzando la modulistica presente sul sito amicoincomune.it. Anche in pagamenti dovranno essere effettuati per via telematica. Per il pagamento delle sanzioni comminate dalla Polizia Locale, onde evitare il contatto interpersonale, Aps chiede di privilegiare il pagamento telematico o tramite versamento agli sportelli Bancomat o Postamat. Solo nel caso di pagamenti urgenti, improcrastinabili e non altrimenti eseguibili sarà possibile accedere allo sportello Aps su appuntamento da fissare telefonando al numero 0165 300706. Infine la validità dei contrassegni disabili è estesa per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. E.G.