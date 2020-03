Aosta, cimiteri e isole ecologiche chiusi per l'emergenza Coronavirus



Il sindaco Fulvio Centoz ha firmato l'ordinanza per contenere la diffusione del virus AOSTA. Il Comune di Aosta chiude alla possibilità di visitare i defunti nel cimitero comunale. L'ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Fulvio Centoz e si somma alle disposizioni già prese in precedenza per sospendere le cerimonie funebri pubbliche e l'uso del tempio crematorio e per chiudere tutti i cimiteri delle frazioni e il cimitero monumentale di Sant'Orso. Con la stessa ordinanza Centoz ha ordinato la chiusura al pubblico dei centri comunali di conferimento rifiuti situati in via Caduti del Lavoro e di località Montfleury "fatte salve esigenze indifferibili ed urgenti" da comunicare al numero verde della società Quendoz (800 778 797). Mentre i cimiteri e le isole ecologiche chiudono, una seconda ordinanza del sindaco ha disposto il rientro in servizio due dipendenti dell'Aps che lavorano al cimitero per i quali l'Usl ha chiesto l'isolamento per 14 giorni essendo stati a contatto con un caso di Covid-19. Entrambi svolgono servizi pubblici essenziali e, come permesso dalla normativa, dovranno tornare al lavoro al tempio crematorio seguendo ovviamente "in maniera puntuale le raccomandazioni in tema di profilassi stabilite dalle autorità sanitarie". redazione