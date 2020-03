Addio a François Cerise, uno dei maestri della scultura valdostana



Per più di 50 anni ha partecipato alla Fiera di Sant'Orso

AOSTA. "Con François Cerise la Valle d'Aosta perde uno dei suoi Maestri della scultura più talentuosi". Così il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, sulla scomparsa dello scultore originario di Gignod ma che da anni lavorava nel capoluogo valdostano. Particolarmente conosciuto e apprezzato per la sua attività di scultore del legno, da oltre mezzo secolo partecipava alla Fiera di Sant'Orso. Cerise "ha fatto per conservare e tramandare la dimensione rurale della nostra regione sia con le sue opere che in qualità di appassionato collezionista di oggetti d'uso agricolo", aggiunge il sindaco Centoz. redazione