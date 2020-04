Aosta, al via la distribuzione di 19mila mascherine filtranti



Gli Alpini inizieranno a distribuirle dal quartiere Cogne AOSTA. Ad Aosta prenderà il via domani, 3 aprile, la distribuzione sul territorio delle mascherine in "tessuto non tessuto" (tnt) fornite dalla Protezione civile a tutti i comuni valdostani. Diversamente da quanto stabilito in altre realtà, nel capoluogo le prime 19.000 mascherine saranno consegnate dagli Alpini coadiuvati da operatori comunali direttamente nelle buche delle lettere di tutte le abitazioni insieme ad un vademecum che spiega come utilizzarle. I primi a riceverle saranno i residenti del quartiere Cogne, poi quelli del quartiere Dora, la zona di viale Europa e a seguire tutte le altre zone in città e nelle frazioni. Le mascherine non sono dispositivi di protezione bensì dispositivi filtranti e servono ad evitare che chi le indossa contagi altre persone. Le indicazioni contenute nel vademecum spiegano nel dettaglio come utilizzarle. C.R.