Avviso del Comune di Aosta per riqualificare e gestire il Palaghiaccio



Indagine esplorativa per soggetti interessati alla sistemazione dello stadio comunale del ghiaccio. A disposizione ci sono anche 900.000 euro dello Stato AOSTA. Il Comune di Aosta ha pubblicato un avviso di indagine esplorativa per individuare soggetti interessati alla riqualificazione ed eventuale gestione del palaghiaccio tramite una proposta di partenariato pubblico-privato. La riqualificazione della patinoire è inserita nel progetto Aosta recupera la propria identità e beneficia di un finanziamento statale stimato di 900.000 euro che l'amministrazione comunale metterà a disposizione a titolo di contributo "previa verifica di compatibilità dello strumento di partenariato proposto con l'utilizzo del contributo stesso". L'avviso di manifestazione di interesse scade alle ore 14 del prossimo 16 giugno. Gli interessati devono inviare una e-mail a mezzo pec all'ufficio protocollo del Comune. Il Comune spiega che, nel valutare le proposte, terrà conto "dell'opportunità di valorizzare prioritariamente formule contrattuali capaci di coniugare la riqualificazione dell'intervento con l'individuazione di un gestore per arco pluriennale e che privilegino la predisposizione di livelli progettuali a carico dell'aggiudicatario". E.G.