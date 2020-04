25 Aprile ad Aosta - Cerimonia e discorsi in diretta sui social



Nel capoluogo regionale celebrazioni per la Liberazione condivise con gli aostani tramite Facebook AOSTA. Senza pubblico e senza cortei, alla sola presenza delle autorità, ad Aosta questa mattina si è svolta la cerimonia in occasione del 25 Aprile - Festa della Liberazione. Alle 9 la vice sindaco Antonella Marcoz insieme al rappresentante dell'Anpi hanno posato una corona al monumento al soldato valdostano, in piazza Chanoux. Per dare modo agli aostani di partecipare all'evento, la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Facebook. Sullo stesso social alle ore 10 il sindaco Fulvio Centoz ha tenuto il suo intervento. Vista l'impossibilità di organizzare un concerto della Banda, alle ore 15 un trombettista ha suolato Bella Ciao. Anche questa iniziativa è stata condivisa in diretta sui social. redazione